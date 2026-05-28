Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки «Запад»
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны.
Командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил главе ведомства о действиях подразделений на линии боевого соприкосновения. Отдельно обсуждалось применение разведывательных и ударных беспилотников.
Также Белоусову рассказали о дронах, которые военнослужащие модернизировали для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам. По итогам проверки министр поручил повышать эффективность ударных аппаратов и наращивать темпы продвижения. Отличившимся бойцам он вручил боевые награды.
Ранее Белоусов вручил соединениям войск «Восток» ордена за массовый героизм. Двум соединениям присвоен орден Суворова, ещё одному — орден Жукова. Награды вручены за мужество, стойкость и самоотверженные действия личного состава в зоне проведения СВО.
