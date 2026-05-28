На Камчатке мотоциклист упал с отвесной скалы и чудом выжил

На Камчатке 29-летний мотоциклист сорвался с отвесной скалы и чудом остался жив. Об этом сообщает Baza.

Мужчина не справился с управлением в районе бухты «Средняя лагерная» и упал на прибрежные валуны. Его мотоцикл застрял между камнями. Добраться до пострадавшего с берега оказалось сложно, поэтому спасателям пришлось подогнать к месту лодку.

Мужчину эвакуировали с воды и передали медикам. В итоге мотоциклиста госпитализировали с тяжёлыми травмами. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и 11-летнего мальчика. 38-летний водитель мотоцикла Honda сбил ребёнка, который пересекал дорогу на велосипеде в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После наезда мужчина потерял управление и врезался в столб. От полученных травм мотоциклист и мальчик скончались на месте.