28 мая, 12:45

На Камчатке мотоциклист упал с отвесной скалы и чудом выжил

Обложка © Госавтоинспекция Камчатского края

На Камчатке 29-летний мотоциклист сорвался с отвесной скалы и чудом остался жив. Об этом сообщает Baza.

Видео © Telegram/Baza

Мужчина не справился с управлением в районе бухты «Средняя лагерная» и упал на прибрежные валуны. Его мотоцикл застрял между камнями. Добраться до пострадавшего с берега оказалось сложно, поэтому спасателям пришлось подогнать к месту лодку.

Мужчину эвакуировали с воды и передали медикам. В итоге мотоциклиста госпитализировали с тяжёлыми травмами. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Шлем спас от гибели питбайкера после удара ножом в голову в Новой Москве

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и 11-летнего мальчика. 38-летний водитель мотоцикла Honda сбил ребёнка, который пересекал дорогу на велосипеде в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После наезда мужчина потерял управление и врезался в столб. От полученных травм мотоциклист и мальчик скончались на месте.

Николь Вербер
