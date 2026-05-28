«Пепелац» на страже: Новый грузовой дрон для зоны СВО уже готов к отправке

В России разработали тяжёлый квадрокоптер «Пепелац-20», способный поднимать до 20 килограммов груза. О новинке, которую направят в зону СВО, рассказали представители НПО «Липтех».

Дрон создавался с учётом прямых пожеланий бойцов из зоны спецоперации. На полной загрузке он преодолевает расстояние в 12-13 километров. Помимо доставки, аппарат можно использовать для аэрофотосъёмки, разведки и мониторинга, а также оснащать тепловизорами, ретрансляторами и системами сброса.

Разработчики подчеркнули, что полётный контроллер и система связи максимально локализованы. Аккумуляторы для беспилотника тоже собственного производства. По их словам, контакт с военнослужащими на передовой поддерживается постоянно, и все их замечания тут же идут в работу.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО проходит апробацию малозаметный наземный дрон «Штурмовик», созданный по образу «Царь-танка» 1915 года. Аппарат предназначен для доставки боевой части весом до 20 килограммов. Благодаря компактным размерам его можно использовать и как дрон-засаду, способный надолго затаиться в укрытии. Своё название беспилотник получил из-за применения в штурмовых подразделениях.