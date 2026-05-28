Российская пушка 2А90 оказалась идеальным средством против малых дронов

Российскую автоматическую пушку 2А90 калибра 57 мм назвали подходящим орудием для борьбы с малоразмерными беспилотниками. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Речь идёт об орудии, которым вооружён перспективный комплекс «Деривация-ПВО».

По данным авторов канала, 57-миллиметровый снаряд выигрывает у 30-миллиметровых по ряду параметров. Среди них — дальность и высота поражения, плотность разлёта осколков и удобство создания программируемых боеприпасов.

«По большинству параметров — например, по удобству изготовления программируемых боеприпасов, плотности разлета осколков, высоте и дальности поражения — снаряд калибра 57 миллиметров практически на две головы выигрывает у 30-миллиметровых снарядов», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что в боеприпас калибра 57 мм проще встроить программируемый взрыватель. Кроме того, такой снаряд содержит больше взрывчатого вещества. Это позволяет создавать осколочное поле на дистанциях до шести километров. По оценке канала, 30-миллиметровые пушки на такой дальности уже не могут эффективно поражать цели. При этом у системы есть ограничения. Модули на основе 2А91 относятся к тяжёлому вооружению с сильной отдачей, поэтому установить их на лёгкие бронеавтомобили невозможно.

«Деривация-ПВО» — перспективный российский зенитный артиллерийский комплекс с автоматической пушкой калибра 57 мм. Его рассматривают как один из вариантов борьбы с малоразмерными воздушными целями, включая беспилотники, которые стали одной из главных проблем современной ПВО.

Интерес к таким системам вырос на фоне массового применения дронов. Обычные зенитные ракеты часто оказываются слишком дорогими для поражения дешёвых БПЛА, поэтому военные всё активнее смотрят на артиллерийские решения с программируемыми снарядами. Такой боеприпас может взрываться рядом с целью и поражать её облаком осколков.