Дочь экс-депутата Кургана, арестованная за автоподставы, стала шить кукол вуду

Марина Камшилова, фигурантка дела об автоподставах в Кургане, находится под домашним арестом. Несмотря на ограничения, она организует мастер-классы по пошиву кукол вуду. Пользователи соцсетей обратили внимание на эту активность.

«Поступило предложение от Марины Камшиловой провести мастер-класс по пошиву куколок-вуду. Проведём у Марины дома, поскольку она под домашним арестом», — приводит пост из группы про кукол вуду URA.ru.

Организаторы сообщили, что материалы для работы участники получат на месте. Вырученные деньги направят на благотворительность. В анонсе также упомянули, что гостей ждёт впечатляющий рассказ об условиях содержания в СИЗО.

Ранее белорусский хакер Дмитрий Насковец оказался в тюрьме США и стал помощником авторитетного пиццайоло. Белорус попал в камеру к влиятельному заключённому из Пуэрто-Рико. У того в колонии работал собственный бизнес, и он предложил Насковцу готовить пиццу на местной кухне.