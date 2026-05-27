Карты, деньги, два куска: Бывший хакер стал правой рукой авторитетного пиццайоло в тюрьме США

Бывший белорусский хакер Дмитрий Насковец провёл более четырёх лет в тюрьмах Чехии и США, сменив за это время больше десяти мест заключения. Он рассказал о своих злоключениях. В США его судил Льюис Каплан — тот самый судья, перед которым ранее предстал Дональд Трамп.

После приговора Насковец попал в Metropolitan Correctional Center на Манхэттене, где содержали и впоследствии убили Джеффри Эпштейна. Затем мужчину перевели в Бруклинское федеральное СИЗО (MDC Brooklyn), где сейчас находится Николас Мадуро. Там он попал в камеру к важному заключённому из Пуэрто-Рико, у которого в тюрьме был собственный бизнес, и тот предложил хакеру делать пиццу на местной кухне.

«В общем, за вечер мы пекли 20 пицц. И они раскупались моментально. За какие-то бешеные бабки. Покупали их местные авторитеты, которые собирались у покерного стола по ночам», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее российский хакер раскрыл схему доставки наркотиков в американские тюрьмы через книги. Посетители заранее пропитывали страницы психотропными веществами, а заключённые вырывали эти листы и делили на мелкие части.