Додик заверил, что Республика Сербская не будет вмешиваться в вопрос отставки Вучича

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской, Милорад Додик, отметил, что президент Сербии Александр Вучич пользуется их поддержкой в стремлении к развитию страны. Однако, по его словам, любые решения, касающиеся политического курса Белграда, включая возможную отставку Вучича, должны приниматься исключительно внутри самой Сербии.

«У нас очень хорошее сотрудничество с Александром Вучичем. Мы считаем, что он поддерживает усилия по развитию Сербии. Конечно, решения о политическом развитии Сербии принимаются во внутренней части Сербии», — приводит «Лента.ру» слова Додика.

Он отметил, что эта ситуация затрагивает и Республику Сербскую. В то же время, Баня-Лука полагает, что сотрудничество с Вучичем может способствовать повышению стабильности Республики Сербской и улучшению её отношений с другими странами.

Напомним, что во время поездки в Китай Александр Вучич допустил возможность своей отставки. Президент Сербии отметил, что не намерен урезать свои полномочия, как это делал его предшественник Борис Тадич.