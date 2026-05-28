Захарова заявила о декларациях Армении с противниками России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит «парад деклараций», которые Армения заключает со странами Евросоюза.
По её словам, Ереван ведёт системную работу по внедрению «якобы евростандартов», а также подписывает меморандумы и рамочные планы с западными столицами.
Захарова отметила, что сама по себе такая работа могла бы не вызывать вопросов, если бы не позиция стран ЕС по отношению к России.
«Но, наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс. Эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну и публично формулируют это как нанесение нашей стране, как опять же они там придумали, стратегического поражения», — сказала она на брифинге.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва учитывает этот контекст при оценке внешнеполитических шагов Армении.
Ранее в России уже комментировали дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради сближения с Евросоюзом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связывал всплеск таких разговоров с предвыборной кампанией в Армении.
