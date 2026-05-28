28 мая, 12:40

Захарова заявила о декларациях Армении с противниками России

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит «парад деклараций», которые Армения заключает со странами Евросоюза.

По её словам, Ереван ведёт системную работу по внедрению «якобы евростандартов», а также подписывает меморандумы и рамочные планы с западными столицами.

Захарова отметила, что сама по себе такая работа могла бы не вызывать вопросов, если бы не позиция стран ЕС по отношению к России.

Трамп поддержал Пашиняна на выборах в Армении
«Но, наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс. Эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну и публично формулируют это как нанесение нашей стране, как опять же они там придумали, стратегического поражения», — сказала она на брифинге.

Представитель МИД подчеркнула, что Москва учитывает этот контекст при оценке внешнеполитических шагов Армении.

«Не прекратится»: Востоковед спрогнозировал дальнейшее нагнетание русофобии в Армении
Ранее в России уже комментировали дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради сближения с Евросоюзом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связывал всплеск таких разговоров с предвыборной кампанией в Армении.

Марина Фещенко
