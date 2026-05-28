TWZ: Украина планирует выпустить десятки тысяч наземных БПЛА в 2026 году

Украинские силы активно переходят на наземные беспилотные платформы с элементами искусственного интеллекта, стремясь снизить потери личного состава. Об этом сообщает TWZ.

Как отмечается, подавляющая часть используемых на передовой роботизированных систем — около 99% — собирается внутри страны. Это позволяет быстрее масштабировать выпуск и адаптировать технику под задачи фронта.

«Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооружённые силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы», — заявил глава оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк.

Наземные платформы разделяют на несколько направлений применения. Часть из них используется для доставки грузов и обеспечения логистики, другие задействуются для эвакуации раненых с поля боя. Отдельную категорию составляют ударные комплексы. Такие машины оснащаются пулемётами различных калибров и гранатомётами.

Кроме наземных атакующих функций, подобные системы рассматриваются и как средство противовоздушной борьбы — в частности, для перехвата и уничтожения беспилотников в воздухе.

Ранее на Украине сообщалось о создании первой управляемой авиационной бомбы собственного производства. Разработка уже прошла испытания и может применяться в боевых условиях. Проект, как утверждается, был реализован за 17 месяцев в рамках оборонного кластера Brave1. Речь идёт о полностью самостоятельной инженерной работе, а не о заимствовании зарубежных или советских решений.