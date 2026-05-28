Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 12:55

Европа не хочет платить, Америка колеблется: Кому адресованы слова Сибиги о «козырях» Киева

Экс-нардеп Килинкаров: Киев демонстрирует «козыри», чтобы выпросить деньги у США

Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД Украины Андрей Сибига стремится показать США, что у страны есть сильные позиции перед Россией. Так NEWS.ru прокомментировал слова дипломата Незалежной экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, Киев пытается сохранить финансирование от западных спонсоров.

Заявление адресовано в первую очередь Евросоюзу (который неохотно идёт на финансирование) и отчасти американцам. Украинцы надеются, что произойдёт перелом и Вашингтон включится в финансирование ВСУ. Победа для них — это сильная переговорная позиция с Россией.

Параллельно Зеленский направляет письмо в США, где говорит об отсутствии систем ПВО. Если Штаты их дадут — «все козыри будут на столе». Если откажут — это будет вина Трампа.

«Это большая информационная геополитическая игра, в которой Киев принимает самое непосредственное участие», — заключил Килинкаров.

Сибига обсудит с главами МИД Евросоюза возможность «аэропортного перемирия»
Сибига обсудит с главами МИД Евросоюза возможность «аэропортного перемирия»

Ранее Андрей Сибига заявил, что у Киева и Европы есть «козыри» в вопросе урегулирования. По его словам, для ЕС настал момент приблизить мир в качестве дополнительного усилия к основному направлению, возглавляемому США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Андрей Сибига
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar