Уехавший из России комик Романов назвал главную проблему эмиграции

Главной трудностью в эмиграции для стендап-комика Дмитрия Романова, покинувшего Россию и обосновавшегося в Европе, является невыносимая тоска по встречам с дорогими ему людьми. Об этом артист написал в собственном Telegram-канале.

«У меня есть близкие друзья из Одессы, которых сейчас в большинстве своём разбросало по миру, есть родители, и с ними сейчас получается встретиться в среднем где-то раз в год. И я тоскую», — написал он.

Артист поделился, что помимо прочего, ему остро не хватает ощущения принадлежности к своему кругу. Юморист с горечью отметил, что вдали от дома человек чувствует себя словно обесточенным, окруженным незнакомцами, где нет тех, кто узнал бы в нем давнего друга, с которым связаны десятилетия общих воспоминаний. Романов уточнил, что, несмотря на обретение новых товарищей на Мадейре, где он сейчас живёт, эти новые связи лишены глубины и истории, присущей дружбе, закаленной 20-30 годами совместных испытаний.

Ранее сообщалось, что стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию четыре года назад, рассказал, что эмиграция стала для него тяжёлым испытанием. Он признался, что поначалу воспринимал переезд как приключение, но со временем понял: смена страны не ведёт в лучшую жизнь, а лишь переносит из одной сложной ситуации в другую, ещё более тяжёлую, хотя в момент переезда этого не осознаёшь. Юморист опроверг мнение, будто эмиграция решает все проблемы, назвав новую жизнь набором непонятных правил. При этом он добавил, что со временем заметил преимущества жизни за границей и не жалеет о своём решении.