Россиянин прервал заплыв на сапе по Амуру из-за ветра и пересел на велосипед

Путешественник Михаил Утробин планировал преодолеть на сапборде более 300 километров по Амуру от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Сильный ветер сбивал доску с курса, и он остановился. Это уже вторая неудачная попытка — два года назад он также не добрался до финиша.

Утробин взял палатку, еду и гидрокостюм. Он отметил илистые берега Амура, но монотонность пути и зависимость от погоды заставили его изменить планы, пишет 360.ru. Путешественник решил добраться до цели на велосипеде — на суше он контролирует ситуацию, а на воде всё зависит от ветра.

Он сошёл на берег у села Челны близ трассы. Снаряжение весило около 40 килограммов. Из-за экономии он почти не пил во время заплыва, поэтому на суше сразу выпил полтора литра воды. Мокрое снаряжение он разложил для просушки. До Хабаровска мужчина добрался на попутках и автобусе.

Утробин философски воспринял неудачу и отметил, что иногда нужно уметь отступить. В июне он с друзьями покорит десять высочайших гор Приморья за 10 дней — набор высоты сравним с восхождением на Эверест. На июль запланирован велопоход, вероятно, одиночный, но он допускает компанию — это безопаснее заплыва.

