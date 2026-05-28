Сотрудницу РАН Месяц обвинили в хищении 16 млн рублей на «Наследии Аристотеля»

Светлане Месяц, занимающей должность старшего научного сотрудника в Институте философии Российской академии наук, официально предъявили обвинения по статье о мошенничестве. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Речь идёт о хищении 16 миллионов казённых рублей в рамках работы над научным проектом под названием «Наследие Аристотеля». Философ, как уточнил собеседник «Ъ», не согласна с выдвинутыми против неё обвинениями.

Максимальное наказание по данной статье достигает десяти лет тюремного заключения. В настоящий момент судебная инстанция избрала для Месяц меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере в связи с реализацией бюджетного проекта «Наследие Аристотеля». По версии следствия, в отчётную документацию вносились ложные сведения о выполненных работах, а часть заявленных результатов якобы отсутствовала либо существовала лишь в черновом виде. Кроме того, выяснилось возможное завышение объёмов научной деятельности, когда в отчёты включали тексты, подготовленные ранее или взятые из уже опубликованных исследований. Проект предполагал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке, и дело финансировалось из бюджета с 2018 по 2024 год.