28 мая, 13:30

У Блиновской нашли подозрительные «долги-фантомы» на 60 млн рублей

Обложка © Life.ru

У осуждённой за махинации блогера Елены Блиновской нашли подозрительные «долги-фантомы». Судебные документы, с которыми ознакомились журналисты RG.ru, свидетельствуют о 14 транзакциях с ООО «Аквакультура» на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Финансовый управляющий полагает, что деньги в реальности в качестве займов не передавались. Сделки были проведены, чтобы скрыть реальное материальное положение блогера незадолго до банкротства и возбуждения уголовного дела.

Подозрительные транзакции будут проанализированы судом на отдельном заседании Арбитражного суда Москвы.

Адвокат назвал условие, которое позволит Блиновской смягчить себе приговор

А ранее Life.ru писал, что у четы Блиновских нашли новую схему отмыва на 68 млн рублей. Управляющий обратил внимание на возврат на счета супругов 2,7 млн рублей. Средства поступили от ООО «Ветер» в качестве погашения займа с процентами.

Дарья Нарыкова
