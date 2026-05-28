Врач назвала реальными шансы Водяновой на естественное зачатие в 44 года

Новость о шестой беременности Натальи Водяновой вызвала интерес у специалистов. Акушер-гинеколог Мария Милютина допустила, что супермодель забеременела естественным путём без применения ЭКО.

Милютина пояснила, что многократные роды поддерживают и продлевают репродуктивное здоровье женщины. Предыдущий опыт вынашивания детей также облегчает течение беременности, пишет 360.ru.

Врач отметила, что акушеры учитывают риск послеродового кровотечения у пациенток в возрасте 44 лет. При этом повторнородящая женщина переносит беременность легче, чем её сверстница, ожидающая первенца.

Наталья Водянова официально подтвердила беременность, появившись на обложке нового номера французского Vogue. Для неё это шестой ребёнок и третий совместный с Антуаном Арно, наследником империи LVMH. Слухи о пополнении в семье знаменитости возникли после гала-вечера ювелирного дома Chaumet во Франции.