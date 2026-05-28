Рынок чаевых в России превысил 60 млрд рублей в год

Рынок чаевых в России уже превысил 60 млрд рублей в год, при этом всё больше клиентов устают от постоянных предложений доплатить за сервис. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики аутсорсинговой компании Mega-Personal.

По их оценке, для работников сферы услуг чаевые всё чаще превращаются не просто в приятный бонус, а в заметную прибавку к доходу. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10–30% к дневному заработку.

Ещё несколько лет назад такие выплаты воспринимались как добровольная благодарность за хороший сервис. Однако в 2025–2026 годах просьбы оставить чаевые стали массово появляться не только в ресторанах, но и в такси, доставке, салонах красоты, маркетплейсах и сервисных приложениях.

Теперь клиенту часто предлагают готовые варианты доплаты прямо в интерфейсе — например 100, 200 или 300 рублей после завершения заказа. По мнению экспертов, чаевые постепенно становятся частью цифровой экономики: решение формально остаётся добровольным, но всё чаще встроено в привычный сценарий оплаты.

Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны, однако быстрее всего растёт сегмент безналичных переводов через приложения и платформы.

