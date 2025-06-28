Влияет характер и традиции: Life.ru узнал у эксперта, какие категории людей чаще оставляют чаевые

Часть россиян принципиально не оставляют чаевые в ресторанах, такси и салонах красоты. Эта привычка зависит от культурных традиций, уровня дохода, личных убеждений и даже характера каждого конкретного человека. Кто следует традиции «благодарить» работников за услугу, рассказал Life.ru CEO сервиса онлайн-чаевых «Плавно.ру» Артур Гаврилов.

Одна из особенностей сферы услуг — клиент всегда может оставить чаевые. В России «комплименты» в виде чаевых получают представители разных профессий: 53% россиян переводят бонусы официантам и барменам (53%), чуть меньше — курьерам (42%) и таксистам (24%) и очень редко фитнес-тренерам (2%). Артур Гаврилов CEO сервиса онлайн-чаевых «Плавно.ру»

Эксперт обозначил несколько категорий людей, которые чаще всего оставляют бонусы, когда получают качественную услугу.

Кто не считает деньги

Когда у клиента есть возможность ежедневно тратить внушительные суммы, он иначе относится к деньгам. Очевидно, что люди с достатком выше среднего часто оставляют чаевые — они меньше задумываются о стоимости услуг и воспринимают дополнительные расходы как должное проявление благодарности или способ повысить уровень сервиса в будущем.

Постоянные клиенты

Регулярные гости ресторанов, барбершопов, салонов красоты и служб доставки имеют привычку поощрять обслуживающий персонал, особенно если регулярно получают качественное обслуживание и внимание к своим потребностям. Зачастую отношения между сотрудником и постоянным клиентом становятся настолько тёплыми, что не оставить чаевых гость уже никак не может.

Туристы

В каждой стране разные традиции относительно «комплиментов» сотрудникам сферы услуг. Во многих государствах не оставить на чай — значит проявить неуважение. Например, американцы традиционно щедры на чаевые практически везде, включая рестораны, такси и отели. Поэтому работники туристической инфраструктуры зачастую рассчитывают на большие чаевые именно от туристов.

Однако такой традиции следуют не во всём мире. В Японии давать чаевые в барах, кафе, ресторанах, такси, отелях не нужно, хотя стандарты обслуживания клиентов здесь многие считают лучшими в мире.

Кто сам работает в сфере обслуживания

Работники ресторанного бизнеса, службы доставки, парикмахеры и стилисты сами хорошо знают, насколько важно для сотрудника сферы услуг получить чаевые — такие бонусы становятся значительной частью их заработка. Понимая специфику профессии изнутри, они чаще всего также проявляют солидарность и благодарность, оставляя небольшие суммы в качестве поддержки.

Молодёжь и мужчины

Молодые люди часто оказываются под влиянием социальных норм и поведения сверстников. Например, если среди друзей принято давать чаевые, молодые люди легко адаптируются к этому и поддерживают тенденцию. Особенно заметно влияние западных культур, где такая практика распространена повсеместно.

«Кстати, согласно исследованию Secret Hopper, самые щедрые чаевые оставляют зумеры (21-25 лет) – 27%, а вот самыми экономными оказались представители поколения X и бумеры – люди в возрасте от 46 и 56 лет соответственно. Они оставляют в среднем 23% от счета», — говорит Гаврилов.

Но это не единственный фактор, влияющий на привычку оставлять чаевые. Как показали результаты опроса аналитического центра «Консоль», мужчины оставляют на чай намного чаще — в 45% случаев, а женщины — лишь в 29%.