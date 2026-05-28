Жителей Московского региона предупредили о заморозках до минус 2 градусов 29 мая

В Московском регионе предстоящей ночью, 29 мая, ожидаются заморозки. Об этом предупредили в Гидрометцентре России, сославшись на свежие прогностические данные.

По информации синоптиков, температура в отдельных районах может опуститься до —2 градусов. Аналогичная картина прогнозируется в Тверской, Владимирской и Рязанской областях. Кроме того, заморозки могут повториться ночью и утром в субботу, 30 мая.

При этом в столице будет несколько теплее. Ночью воздух прогреется до + 4-6 градусов, по области — от + 2 до +7. Днём в пятницу ожидается небольшой дождь, а температура в Москве поднимется до 10-12 градусов тепла, в Подмосковье — от +7 до +12.

На этом фоне сразу в нескольких федеральных округах объявлены опасные погодные явления. В Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане прогнозируются мощные ливни, грозы и град. Порывы ветра там достигнут 25-30 метров в секунду.

Сильные дожди с крупным градом и ветром свыше 25 метров в секунду накроют Челябинскую, Свердловскую области, Красноярский край, Туву и Хакасию. В Иркутской области столбики термометров опустятся до —3 градусов. На Дальнем Востоке штормовой ветер до 33 метров в секунду ожидается на Сахалине, Курилах и юге Камчатки. Единственным регионом с аномальной жарой станет Ненецкий автономный округ, где температура превысит норму более чем на 7 градусов.

Ранее сообщалось, что к началу календарного лета снег всё ещё лежит примерно на четверти территории России. Устойчивый снежный покров фиксируется на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии.