Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что оснований для прекращения работы российской военной базы в Армении на данный момент нет. Заявление прозвучало в Москве на I Международном форуме по безопасности, проходящем под эгидой Совбеза.

«Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было», — отметил он.

Ране сообщалось, что урегулирование спорных вопросов в отношениях между Ереваном и Москвой возможно в рабочем и спокойном формате. Текущая стратегия взаимодействия с российской стороной остаётся неизменной и предполагает конструктивный диалог. В Ереване рассчитывают на продолжение обсуждения всех чувствительных тем без обострений и с акцентом на дипломатические механизмы.