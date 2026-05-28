Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 14:32

Шойгу заявил об отсутствии предпосылок для закрытия базы РФ в Армении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что оснований для прекращения работы российской военной базы в Армении на данный момент нет. Заявление прозвучало в Москве на I Международном форуме по безопасности, проходящем под эгидой Совбеза.

«Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было», — отметил он.

Лавров ответил на слова Пашиняна о «богатстве» Армении
Лавров ответил на слова Пашиняна о «богатстве» Армении

Ране сообщалось, что урегулирование спорных вопросов в отношениях между Ереваном и Москвой возможно в рабочем и спокойном формате. Текущая стратегия взаимодействия с российской стороной остаётся неизменной и предполагает конструктивный диалог. В Ереване рассчитывают на продолжение обсуждения всех чувствительных тем без обострений и с акцентом на дипломатические механизмы.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Армения
  • Сергей Шойгу
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar