Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении системно убирают словосочетание «Великая Отечественная война» из проектов документов СНГ.

По её словам, Ереван вычёркивает эту формулировку из общих документов, тем самым меняя подход к исторической памяти. Захарова задалась вопросом, знают ли граждане Армении о такой политике своего руководства.

Она также указала на бездействие армянских властей в отношении планов по демонтажу памятников героям войны. Представитель МИД РФ связала происходящее с так называемыми «европейскими нарративами», о которых, по её словам, говорят в Ереване.

Также Захарова заявила, что Москва видит «парад деклараций», которые Армения подписывает со странами Евросоюза. По её словам, Ереван ведёт системную работу по внедрению так называемых евростандартов, а также заключает меморандумы и рамочные планы с западными столицами. Сама по себе подобная активность могла бы не вызывать вопросов, если бы не позиция европейских стран по отношению к России, отметила она.