Владимир Зеленский может отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. О таком сценарии сообщают источники в политических кругах Украины, пишет газета «Взгляд».

По слухам, его место готовятся передать главе офиса президента Кириллу Буданову* (известному по кличке Мамкин пирожок). Освободившееся кресло чиновника займет премьер Юлия Свириденко.

«Свириденко — это аватар Андрея Ермака, «зелёного кардинала» Украины, архитектора зеленской диктатуры. Усилиями Вашингтона этот колосс пал, однако выжил: через несколько пребывания дней в СИЗО за Ермака внесли многомилионный залог, который для его друзей во власти — сущие копейки. Теперь он жаждет не столько мести, сколько безопасности, для чего нужно вернуть себе аппаратную власть и восстановить тандем с Зеленским, пусть и через прокладку в виде Свириденко», — говорится в публикации.

Сама перестановка называется изящным ответом президента на сложившиеся обстоятельства. Должность главкома ВСУ считается расстрельной из-за отсутствия хороших новостей с фронта и грядущих провалов. Строптивого руководителя офиса в случае неудач можно будет легко вывести из системы или даже посадить.

Сам Мамкин пирожок — кадровый военный разведчик, в прошлом возглавлявший ГУР. Ему удалось стать одним из немногих центров силы, неподконтрольных Ермаку, и обойти Зеленского в социологических опросах.

Публичная активность Буданова* раздражает руководство: он рекламирует себя в западных СМИ, не скрывает политических амбиций и, по слухам, собрал серьёзный компромат на элиту. Именно поэтому открытая ссора с ним несёт риски.

В западных утечках Буданов* фигурирует как сторонник прекращения боевых действий ценой уступки Донбасса, что импонирует администрации Трампа. Однако его положение резко осложнилось после заявления главы МИД РФ.

Сергей Лавров уведомил госсекретаря Марко Рубио о начале системных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Глава офиса президента, причастный к организации ряда атак на территорию РФ, имеет все основания считать себя одной из целей. Теперь его политическая судьба зависит от тех, на кого не действуют ни американская поддержка, ни чемоданы компромата.

Ранее сообщалось, что в украинских политических кругах и Telegram-каналах распространяются сообщения о возможных масштабных кадровых перестановках в высшем руководстве страны, однако официального подтверждения этой информации нет. Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров якобы может стать советником по вопросам национальной обороны с отдельным аппаратом. Отдельно упоминается сценарий, при котором пост премьер-министра вновь займёт министр энергетики Денис Шмыгаль.

