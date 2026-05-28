В Москве мальчик получил сотрясение мозга после финта на велосипеде на лестнице

На северо-востоке Москвы 9-летний мальчик чуть не погиб, катаясь на велосипеде по лестнице надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Школьник вместе с другом решил, что съехать по ступенькам будет быстрее, чем слезать с транспорта и идти пешком. В процессе поездки один из мальчиков потерял управление и покатился вниз вместе с велосипедом.

Очевидцы вызвали медиков. У пострадавшего сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Состояние стабильное.

