Нюх подвёл: Любопытный джек-рассел вдохнул колючку длиной с ладонь

Трёхлетняя собака по кличке Бэйли почувствовала дискомфорт в носу после прогулки. Владельцы заметили кровянистые выделения и отвезли джек-рассел-терьера на осмотр к ветеринарам. Об этом пишет телеграм-канал «Моя Ветклиника».

Хирург Максим Клевцов-Канарш сразу обнаружил в ноздре у любопытной питомицы посторонний предмет. Им оказалась колючая палочка длиной почти 10 сантиметров.

Наркоз собаке не понадобился. Специалист аккуратно достал находку пинцетом, после чего причина тревожных симптомов стала ясна. Как Бэйли смогла вдохнуть такую палку, осталось загадкой и для хозяев, и для врачей.

На прогулках с собаками следует проявлять особую осторожность. Так, если собака съела на прогулке леопардового слизня, нужно срочно обратиться к ветеринару: паразиты, которых переносят эти моллюски, вызывают смертельное поражение лёгких и сердца.