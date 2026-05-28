В ФФККР опровергли слухи о составе сборной с Валиевой и Трусовой

В Сети появилась информация, что фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева вошли в состав женской сборной России. Однако в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«ФФККР в очередной раз призывает представителей СМИ и болельщиков пользоваться только официально опубликованой информацией», — написал в федерации.

Там также подчеркнули, что список сборной России на следующий сезон будет опубликован после его подписания в Минспорте.

Напомним, что на данный момент Трусова и Валиева не соответствуют критериям для попадания в основной состав сборной — они пропустили большое количество важных стартов. Камила Валиева только в конце марта впервые вышла на лёд после дисквалификации длиной в четыре года. Александра Трусова не выступала с программами с 2022 года, и лишь в феврале приняла участие в Чемпионате России по прыжкам.