Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:37

В ФФККР опровергли слухи о составе сборной с Валиевой и Трусовой

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Сети появилась информация, что фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева вошли в состав женской сборной России. Однако в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«ФФККР в очередной раз призывает представителей СМИ и болельщиков пользоваться только официально опубликованой информацией», — написал в федерации.

Там также подчеркнули, что список сборной России на следующий сезон будет опубликован после его подписания в Минспорте.

Фигуристки Валиева и Трусова собираются возвращаться в спорт
Фигуристки Валиева и Трусова собираются возвращаться в спорт

Напомним, что на данный момент Трусова и Валиева не соответствуют критериям для попадания в основной состав сборной — они пропустили большое количество важных стартов. Камила Валиева только в конце марта впервые вышла на лёд после дисквалификации длиной в четыре года. Александра Трусова не выступала с программами с 2022 года, и лишь в феврале приняла участие в Чемпионате России по прыжкам.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Александра Трусова
  • Камила Валиева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar