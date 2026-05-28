Европа должна получить место за столом переговоров по Украине, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По её словам, ЕС должен участвовать в процессе не как нейтральный посредник, а как сторона с собственными интересами.

Валтонен также потребовала от России немедленного прекращения огня и шагов по укреплению доверия.

В российском МИД ранее подчёркивали, что долгосрочное урегулирование невозможно свести только к остановке боевых действий. В Москве считают, что необходимо устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности для России.

Президент Владимир Путин, говоря о возможном представителе Европы на переговорах, отмечал, что лично предпочёл бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. При этом он подчеркнул, что окончательный выбор остаётся за европейцами. Как писали СМИ, ЕС может выбрать Кошту, Ниинисте или Юнкера переговорщиком с Россией.