Во Франции отменили закон о рабстве 300-летней давности

Национальное собрание Франции единогласно проголосовало за символическую отмену печально известного «Чёрного кодекса», регулировавшего рабство в колониях. Об этом сообщило издание La Provence.

Документ, подписанный ещё Людовиком XIV в 1685 году, состоял из 60 статей и низводил рабов до уровня движимого имущества. Людей можно было спокойно покупать, продавать и наказывать за попытку побега отрезанием ушей или смертной казнью. Министр по делам заморских территорий Наима Мучу потребовала стереть этот позорный текст из правовой системы, заявив, что его отпечаток и тяжесть ощущаются до сих пор.

Эксперты признают, что фактически кодекс давно не имеет юридической силы и отмена носит сугубо символический характер. Однако это важный шаг к переосмыслению колониального прошлого страны. Теперь законопроект должен пройти через Сенат, а президент Пятой республики Эмманюэль Макрон уже выразил ему свою поддержку.

Ранее сообщалось, что Африканский союз готовит коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств за трансатлантическую работорговлю, которую там квалифицируют как преступление против человечности. В списке ответчиков значатся Великобритания, Испания, Португалия и Франция. Африканские государства намерены требовать полноценных репараций.