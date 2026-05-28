Лукашенко: ИИ не заменит человека, а снимет с него рутинные и опасные задачи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что искусственный интеллект не призван заменить людей, а скорее освободить их от монотонной и рискованной работы. По его словам, ИИ призван расширять возможности специалистов в различных сферах, повышая тем самым эффективность человеческого труда там, где это целесообразно.

«ИИ не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, учёных, чиновников. Речь идёт о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно», — сказал Лукашенко на V Евразийском экономическом форуме в Астане.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к своим коллегам – руководителям стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – в Конгресс-центре Астаны, где состоялось открытие V Евразийского экономического форума. Нынешний форум проходит под эгидой «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Именно этой теме будет посвящено выступление Путина.