«Это же не ресторан»: Немоляева раскритиковала чаевые для актёров

Светлана Немоляева выступила против идеи чаевых для актёров. Народная артистка России заявила, что не понимает такую практику в театре.

Поводом стал эксперимент в московском Театре на Покровке. Там зрителям предложили после спектакля благодарить артистов деньгами через QR-код.

Для этого достаточно навести камеру телефона на код и перевести сумму понравившемуся актёру. Формально речь идёт о добровольном пожертвовании.

Нововведение разделило театральную среду. Одни считают, что это может стать дополнительной поддержкой артистов, другие видят в такой практике обесценивание профессии.

Немоляева оказалась среди критиков идеи. По её словам, театр нельзя сравнивать с рестораном или общепитом.

«Чаевых у актеров никогда не было. Это же не столовая и не ресторан», — сказала актриса в беседе с «Абзацем», дав понять, что благодарность зрителей в театре традиционно выражается иначе — аплодисментами, вниманием и уважением к работе на сцене.

Светлана Немоляева — народная артистка России, одна из самых узнаваемых актрис советского и российского театра и кино. Широкой аудитории она знакома по роли Ольги Рыжовой в «Служебном романе», а также по десяткам работ в кино, на телевидении и сцене.

Большая часть её творческой биографии связана с Московским академическим театром имени Маяковского, где Немоляева служит много лет и считается одной из ключевых фигур труппы. Поэтому её позиция по теме театральных чаевых звучит не как случайное мнение со стороны, а как реакция человека изнутри профессии.