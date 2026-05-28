Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:22

«Это же не ресторан»: Немоляева раскритиковала чаевые для актёров

Немоляева выступила против чаевых для актёров в театре

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Немоляева выступила против идеи чаевых для актёров. Народная артистка России заявила, что не понимает такую практику в театре.

Поводом стал эксперимент в московском Театре на Покровке. Там зрителям предложили после спектакля благодарить артистов деньгами через QR-код.

Для этого достаточно навести камеру телефона на код и перевести сумму понравившемуся актёру. Формально речь идёт о добровольном пожертвовании.

Нововведение разделило театральную среду. Одни считают, что это может стать дополнительной поддержкой артистов, другие видят в такой практике обесценивание профессии.

За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя
За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя

Немоляева оказалась среди критиков идеи. По её словам, театр нельзя сравнивать с рестораном или общепитом.

«Чаевых у актеров никогда не было. Это же не столовая и не ресторан», — сказала актриса в беседе с «Абзацем», дав понять, что благодарность зрителей в театре традиционно выражается иначе — аплодисментами, вниманием и уважением к работе на сцене.

Светлана Немоляева — народная артистка России, одна из самых узнаваемых актрис советского и российского театра и кино. Широкой аудитории она знакома по роли Ольги Рыжовой в «Служебном романе», а также по десяткам работ в кино, на телевидении и сцене.

Кроссворд по фильму «Служебный роман»: на 100% справятся только настоящие фанаты мымры
Кроссворд по фильму «Служебный роман»: на 100% справятся только настоящие фанаты мымры

Большая часть её творческой биографии связана с Московским академическим театром имени Маяковского, где Немоляева служит много лет и считается одной из ключевых фигур труппы. Поэтому её позиция по теме театральных чаевых звучит не как случайное мнение со стороны, а как реакция человека изнутри профессии.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar