28 мая, 15:36

«Проблема с самоидентификацией»: Захарова резко ответила Киеву на слова о Руси

Захарова: В офисе Зеленского нет представлений о самоидентификации

Обложка © life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о том, что «Русь — это Украина».

По словам Захаровой, подобные высказывания говорят о проблемах с самоидентификацией и попытках искать себя в истории без опоры на реальные факты. Она заявила, что на Украине этот процесс строится не через изучение прошлого, а через национализм, русофобию и политическую борьбу за удержание власти.

Дипломат также назвала заявления Киева «примитивными инсинуациями» и подчеркнула, что они далеки от исторической действительности.

Глава Буданов* выступил с резким заявлением об истории Руси и отношениях с Россией. По его версии, именно Украина якобы является наследницей Руси, а Россия будто бы «приватизировала» эту историческую линию. Буданов* также заявил, что Украина имеет право «властвовать» над Россией, поскольку, по его словам, «Украина и есть Русь».

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

