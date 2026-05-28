Волгоградские врачи спасли пенсионерку с инфарктом кишечника

Волгоградские хирурги впервые в регионе успешно провели комбинированное лечение 82-летней пациентки с инфарктом кишечника, применив методику, которая раньше здесь не практиковалась. Об уникальной операции сообщили в пресс-службе ВолгГМУ.

Пожилую пациентку экстренно госпитализировали с мучительными болями в животе, тошнотой и рвотой. Состояние стремительно ухудшалось, нарастали признаки перитонита и отказа почек с печенью. После срочной лапароскопии хирурги увидели удручающую картину: сосуды кишечника затромбированы, а часть тонкой кишки уже погибла.

«Это грозное заболевание сопровождается высокой летальностью. Болезнь имеет сложную клиническую картину, что затрудняет и своевременную диагностику и лечение. Традиционные резекционные вмешательства зачастую приводят к неудовлетворительным результатам», — сказал заведующий кафедрой хирургических болезней №1 Юрий Веденин.

Чтобы справиться с проблемой, врачи разделили операцию на три части. Сначала они удалили повреждённый участок кишечника, оставив его концы пока разъединёнными. Затем к работе приступили специалисты по сосудистой хирургии, которые смогли убрать тромб из артерии, питающей кишечник. И только после этого, проверив, что ткани начали восстанавливаться, они соединили концы кишечника, чтобы восстановить его нормальную работу.

Сейчас женщина чувствует себя соответственно объёму перенесённого вмешательства, но главное — кишечник заработал. Операция стала возможной благодаря слаженной работе кафедры ВолгГМУ и хирургов городской клинической больницы №15.

