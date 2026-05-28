В Казахстане объяснили задержку зарплаты фигуристу Шайдорову

В Казахстане задержку зарплаты Шайдорову объяснили согласованием нового контракта
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров продолжит получать зарплату после подписания нового трудового договора. Об этом сообщили в дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.
«За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объёме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора», — рассказали в ведомстве.
С марта, после начала нового олимпийского цикла, стороны готовят новый контракт. Его проект сейчас обсуждается, а юристы согласовывают детали, из-за чего подписание затянулось. Выплаты Шайдорову обещают возобновить сразу после оформления договора.
Ранее Шайдоров рассказал, что на протяжении пяти месяцев не получает зарплату. Недавно он негативно отреагировал на публикацию данных о своих доходах. Суммы, направленные на подготовку к Олимпиаде, обнародовала пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана. 21-летний фигурист завоевал золото в одиночном катании на зимних Играх в Италии в феврале.
