28 мая, 16:16

В Казахстане объяснили задержку зарплаты фигуристу Шайдорову

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров продолжит получать зарплату после подписания нового трудового договора. Об этом сообщили в дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.

«За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объёме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора», — рассказали в ведомстве.

С марта, после начала нового олимпийского цикла, стороны готовят новый контракт. Его проект сейчас обсуждается, а юристы согласовывают детали, из-за чего подписание затянулось. Выплаты Шайдорову обещают возобновить сразу после оформления договора.

Российскому тренеру олимпийского чемпиона Шайдорова подарили квартиру в Астане

Ранее Шайдоров рассказал, что на протяжении пяти месяцев не получает зарплату. Недавно он негативно отреагировал на публикацию данных о своих доходах. Суммы, направленные на подготовку к Олимпиаде, обнародовала пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана. 21-летний фигурист завоевал золото в одиночном катании на зимних Играх в Италии в феврале.

Полина Никифорова
