В Казахстане объяснили задержку зарплаты фигуристу Шайдорову

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров продолжит получать зарплату после подписания нового трудового договора. Об этом сообщили в дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.

«За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объёме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора», — рассказали в ведомстве.

С марта, после начала нового олимпийского цикла, стороны готовят новый контракт. Его проект сейчас обсуждается, а юристы согласовывают детали, из-за чего подписание затянулось. Выплаты Шайдорову обещают возобновить сразу после оформления договора.