Волонтёры в Петербурге перенесли через дорогу более 27 тысяч жаб и лягушек

Ровно 27 289 жаб и лягушек удалось спасти от гибели под колёсами автомобилей добровольцам в Северной столице — они перенесли земноводных через трассу прямо к месту нереста. Данными о проделанной работе поделились в городской администрации.

Помощь понадобилась лягушкам, чьи привычные маршруты пролегают через опасный участок у Сестрорецкого разлива. Как рассказали организаторы, в период с апреля до середины мая жабы отправляются на местное мелководье для откладывания икры, а после этого возвращаются в лесную зону неподалёку.

Поскольку из-за шоссе амфибии больше не могут осилить этот путь собственными силами, волонтёры ежегодно берут на себя роль спасателей. Сперва они доставляют жаб к воде, а затем относят обратно в лес — всё это происходит в рамках акции «Дорогу амфибиям!».

«При большом количестве животных используются вёдра. Волонтёрам выдают светоотражающие жилеты, тканевые перчатки и бланки учёта», — рассказали в администрации о необычном процессе.

Добавим, что инициатива реализуется уже на протяжении нескольких лет. В 2024-м добровольцы переправили через дорогу 17,5 тысячи особей, а год спустя — 22,3 тысячи, уточнили в администрации города.

Ранее Life.ru писал, что на защиту серых жаб в заказнике «Сестрорецкое болото» откликнулись более 700 добровольцев. Организаторы акции «Дорогу амфибиям!» подчеркнули, что регистрацию пришлось закрыть из-за огромного числа желающих.