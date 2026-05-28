Путин: Россия осознаёт возможности и риски внедрения технологий ИИ
Россия осознаёт как потенциал, так и сопутствующие опасности, связанные с интеграцией технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«Мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий [ИИ]», — отметил глава государства.
Выступая на форуме, Путин также заявил, что развитие ИИ может заметно перестроить рынок труда. По его словам, сценарий, при котором миллионы людей в мире лишатся работы или будут вынуждены сменить сферу деятельности, вполне реален.
