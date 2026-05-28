28 мая, 15:59

Путин: Россия осознаёт возможности и риски внедрения технологий ИИ

Обложка © Life.ru

Россия осознаёт как потенциал, так и сопутствующие опасности, связанные с интеграцией технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий [ИИ]», — отметил глава государства.

Путин рассказал, как ИИ уже меняет работу скорой помощи и больниц

Выступая на форуме, Путин также заявил, что развитие ИИ может заметно перестроить рынок труда. По его словам, сценарий, при котором миллионы людей в мире лишатся работы или будут вынуждены сменить сферу деятельности, вполне реален.

Последние новости о визите Владимира Путина в Казахстан: переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, состав российской делегации, участие в ЕАЭС, заявления сторон и итоги государственного визита — читайте в специальном разделе Life.ru

Наталья Демьянова
