Путин: Россия осознаёт возможности и риски внедрения технологий ИИ

Россия осознаёт как потенциал, так и сопутствующие опасности, связанные с интеграцией технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий [ИИ]», — отметил глава государства.

Выступая на форуме, Путин также заявил, что развитие ИИ может заметно перестроить рынок труда. По его словам, сценарий, при котором миллионы людей в мире лишатся работы или будут вынуждены сменить сферу деятельности, вполне реален.