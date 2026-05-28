Не работать — не значит прохлаждаться: Протоиерей разоблачил главный миф о Троице

В Троицу верующим не запрещается работать в прямом смысле слова, а предписывается посвятить день молитве и посещению храма. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков.

По его словам, выражение «нельзя работать» в церковном понимании не означает полный отказ от дел и пассивный отдых. Священнослужитель подчеркнул, что в праздник важно уделить внимание именно духовной жизни, молитве и участию в богослужении. Главное для верующего в этот день — найти время для обращения к Богу.

«На Троицу верующему человеку точно лучше прийти в храм», — подчеркнул Кондаков.

Кондаков также напомнил евангельские слова: «Воздавайте Богу Божие, а кесарю кесарево». Именно этот принцип, по его мнению, и должен определять поведение христианина в праздничный день. Храм и молитва должны быть на первом месте.

День Святой Троицы в 2026 году выпадает на 31 мая. Это переходящий праздник, который всегда отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому дата ежегодно смещается. Троица входит в число двунадесятых праздников и считается одним из главных событий церковного года. Он посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и знаменует собой завершение пасхального периода. Сразу за ним, в понедельник, следует День Святого Духа.

Ранее сообщалось, что Троица в народной традиции всегда была окутана приметами и обрядами, и 31 мая 2026 года не станет исключением. Считается, что дождь в этот день сулит богатый урожай, хороший сенокос и тёплое лето, а радуга обещает здоровье и достаток. А вот жара, напротив, предвещает засушливый сезон. Особой удачей у наших предков было попасть под троицкий дождь. Утренней росой умывались, чтобы сохранить красоту и укрепить здоровье на весь год.