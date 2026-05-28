Миронов призвал взять под налоговый прицел «жирующих» на дорогих кредитах богачей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что российским властям стоит обратить налоговое внимание не на бизнес, который уже сталкивается с ростом издержек, а на банки. По его мнению, именно финансовые организации получают выгоду от дорогих кредитов.

Депутат считает, что за счёт дополнительных сборов с банков можно пополнять федеральный бюджет. Он отметил, что высокие ставки по займам помогают кредитным структурам зарабатывать, а обычных граждан всё чаще загоняют в долги.

«Банки нужно брать под налоговый прицел. <...> Нужно прижать узкую прослойку сверхбогатых, финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок», — цитирует Миронова RTVI.

С 2025 года в России уже действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка зависит от годового дохода: от 13% для заработков до 2,4 миллиона рублей до 22% для доходов выше 50 миллионов.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин в настоящее время не ведёт дискуссий о введении налога на сверхприбыль. После подготовки макропрогноза Минэкономразвития станет понятно, потребуется ли донастройка налоговой системы в целом. В комплексе будут рассмотрены все доходы и расходы казны, и только в ведомстве примут соответствующее решение.