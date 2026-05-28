Объявлен лучший дриблер завершившегося сезона РПЛ

Лучшим игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги признан вингер «Зенита» Луис Энрике, совершивший 73 успешные обводки. Итоги чемпионата подвела пресс-служба РПЛ.

Второе и третье места поделили Лечи Садулаев из «Ахмата» и Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо». В их активе по 70 результативных обводок.

Что касается командного зачёта, то чемпионом страны стал питерский «Зенит», набравший 68 очков. Серебро у «Краснодара» с 66 баллами. Замкнул тройку сильнейших московский «Локомотив», на счету которого 53 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро. Вторую строчку делят двое футболистов — армеец Матвей Кисляк и краснодарский хавбек Эдуард Сперцян. Оба оцениваются в 25 миллионов евро. Замыкает тройку лидеров нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин, чей ценник составляет 17 миллионов.