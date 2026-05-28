Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 17:14

Объявлен лучший дриблер завершившегося сезона РПЛ

Луис Энрике из «Зенита» признан лучшим в РПЛ по обводкам в сезоне-2025/2026

Луис Энрике. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Луис Энрике. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Лучшим игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги признан вингер «Зенита» Луис Энрике, совершивший 73 успешные обводки. Итоги чемпионата подвела пресс-служба РПЛ.

Второе и третье места поделили Лечи Садулаев из «Ахмата» и Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо». В их активе по 70 результативных обводок.

Что касается командного зачёта, то чемпионом страны стал питерский «Зенит», набравший 68 очков. Серебро у «Краснодара» с 66 баллами. Замкнул тройку сильнейших московский «Локомотив», на счету которого 53 очка.

Лучший бомбардир РПЛ попал в окончательный состав сборной Колумбии на ЧМ
Лучший бомбардир РПЛ попал в окончательный состав сборной Колумбии на ЧМ

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро. Вторую строчку делят двое футболистов — армеец Матвей Кисляк и краснодарский хавбек Эдуард Сперцян. Оба оцениваются в 25 миллионов евро. Замыкает тройку лидеров нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин, чей ценник составляет 17 миллионов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ФК Зенит
  • рпл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar