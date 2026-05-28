Зеленский заявил о готовности открыть первый кластер по вступлению Украины в ЕС

Украина рассчитывает в ближайшие недели открыть первый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Киев ждёт прогресса уже этим летом. Речь идёт о запуске первого переговорного кластера Fundamentals, который считается базовым для дальнейшего движения по европейскому треку.

Зеленский отметил, что для продвижения процесса важно снять блокировки и скепсис со стороны отдельных стран ЕС. Именно эти разногласия пока мешают ускорить обсуждение. Украинские власти рассчитывают, что после открытия первого блока переговоры с Евросоюзом перейдут в более практическую фазу.

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры ЕС пригрозили Зеленскому проблемами с членством из-за дела Ермака. Они заявили, что если Украина хочет иметь реальную перспективу вступления в ЕС, необходимо на принципах верховенства права выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти.