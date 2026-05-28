Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 16:49

Зеленский заявил о готовности открыть первый кластер по вступлению Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Украина рассчитывает в ближайшие недели открыть первый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Киев ждёт прогресса уже этим летом. Речь идёт о запуске первого переговорного кластера Fundamentals, который считается базовым для дальнейшего движения по европейскому треку.

Зеленский отметил, что для продвижения процесса важно снять блокировки и скепсис со стороны отдельных стран ЕС. Именно эти разногласия пока мешают ускорить обсуждение. Украинские власти рассчитывают, что после открытия первого блока переговоры с Евросоюзом перейдут в более практическую фазу.

Зеленского предупредили о потере поддержки в ЕС из-за Мерца
Зеленского предупредили о потере поддержки в ЕС из-за Мерца

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры ЕС пригрозили Зеленскому проблемами с членством из-за дела Ермака. Они заявили, что если Украина хочет иметь реальную перспективу вступления в ЕС, необходимо на принципах верховенства права выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar