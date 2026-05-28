Риск полномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО достиг максимального уровня, считает итальянский журналист Томас Фази.

По его мнению, западные лидеры ошибочно рассчитывают, что Москва будет и дальше терпеть провокации без ответных действий. Фази считает, что каждая неделя без дипломатического решения делает ситуацию всё более опасной. Журналист подчеркнул, что угроза войны уже не выглядит далёкой абстракцией, а становится реальным сценарием.

Россия ранее неоднократно заявляла об обеспокоенности активностью НАТО у своих западных границ. В Кремле подчёркивали, что Москва никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые считает опасными для своих интересов.

Ранее стало известно, что НАТО планирует укрепить восточный фланг за счёт развёртывания новых штабных структур армейского корпуса. Такая схема должна ускорить переброску сил в Латвию и Эстонию в случае возможного конфликта с Россией. Германия и Нидерланды уже согласовали участие в формировании германо-нидерландского корпуса, который будет задействован для задач в Прибалтике.