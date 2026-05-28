28 мая, 17:40

«Заберите это!»: Полицейский участок объявил охоту на владельца кошмарной куклы

Полиция США ищет владельца жуткой марионетки, принесённой в участок

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Massachusetts police

Полиция города Стоунхэм в штате Массачусетс разыскивает владельца необычной находки. В участок кто-то принёс гигантскую марионетку с рыжими волосами, пустыми глазницами и костюмом клоуна.

«Если это ваша кукла — или вы узнаете её по своим кошмарам — свяжитесь с нами для получения», — написали в соцсетях офицеры полиции.

Пост быстро разошёлся по Сети и стал вирусным. Пользователи активно обсуждают внешний вид марионетки и гадают, как она оказалась в отделении.

Ранее в Подмосковье сделали страшную находку в канализации. Там обнаружили труп младенца. Причиной вызова коммунальщиков стал засор, но увиденное повергло специалистов и очевидцев в ужас.

Полина Никифорова
