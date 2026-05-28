Дембельнулся и сразу в «Макс»: Актёр Глеб Калюжный рассказал о первом деле после армии
Актёр Глеб Калюжный, завершивший срочную службу в Семёновском полку, сразу после демобилизации скачал мессенджер «Макс», чтобы связаться с бабушкой и дедушкой. Об этом он рассказал, став ведущим Национальной премии интернет-контента (ИРИ).
Актёр Глеб Калюжный — о своих впечатлениях после возвращения со срочной службы.
«Мне в принципе не хватало контента. Не хватало всего того, что создают контентмейкеры и продюсеры», — ответил он.
По его словам, приложение понадобилось, чтобы созвониться с бабушкой и дедушкой. Именно через этот мессенджер сейчас только и удаётся поддерживать с ними связь. Сервис он назвал классным.
«Это же наш национальный мессенджер. «Макс» вообще супер», — сказал Калюжный.
Также, воспользовавшись случаем, артист пригласил зрителей в кинотеатры: уже 2 июля состоится премьера ленты «Дед Фомич». В картине он принимал участие и как создатель, и как актёр.
Калюжный признался, что вести шоу сразу после армии было волнительно. Возвращаться к обычной жизни, по его словам, приходится постепенно. Он до сих пор просыпается очень рано, как приучили в полку, хотя в день церемонии позволил себе поспать подольше.
Больше всего во время службы актёру не хватало родных и любимой работы. Не хватало вообще всего, что было в жизни до призыва. Армия, добавил он, заставила по-новому взглянуть на многие вещи.
«Это переоценка жизненных ценностей. И ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Начинаешь ценить самые простые моменты», — подытожил он.
Ранее Глеб Калюжный, едва вернувшись из армии, объявил о подготовке режиссёрского дебюта. Кинокритики и продюсеры уже оценили шансы 27-летнего актёра на новом поприще. Продюсер Сергей Сычёв отметил заметный профессиональный рост актёра и его смелость участвовать в рискованных проектах. Строить конкретные прогнозы он пока не стал, но подчеркнул, что с актёрскими данными у Калюжного полный порядок.
