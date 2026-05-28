28 мая, 18:29

Директор «Тверьспецавтохозяйства» задержан по делу о коррупции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Директор «Тверьспецавтохозяйства» Игнат Черников задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королёв в мессенджере «Макс».

По словам руководителя региона, Черников уже отстранён от занимаемой должности. Правительство области готово оказать следственным органам всё необходимое содействие.

«Моя позиция хорошо всем известна: нам не по пути с теми, кто поставил себя выше закона. Вне зависимости от чинов, званий и прежних заслуг», — заявил Королёв.

Подробности дела пока не раскрываются. Следствию предстоит установить обстоятельства предполагаемого коррупционного нарушения.

Краснов просит Генпрокуратуру подать иски о коррупции против двух судей
Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемый в коррупции мэр Уфы РатмирМавлиев не пришёл на заседание суда. На вопрос, будет ли градоначальник присутствовать на рассмотрении его обращения, защитник ответил кратко: «Нет».

Полина Никифорова
