Директор «Тверьспецавтохозяйства» задержан по делу о коррупции

Директор «Тверьспецавтохозяйства» Игнат Черников задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королёв в мессенджере «Макс».

По словам руководителя региона, Черников уже отстранён от занимаемой должности. Правительство области готово оказать следственным органам всё необходимое содействие.

«Моя позиция хорошо всем известна: нам не по пути с теми, кто поставил себя выше закона. Вне зависимости от чинов, званий и прежних заслуг», — заявил Королёв.

Подробности дела пока не раскрываются. Следствию предстоит установить обстоятельства предполагаемого коррупционного нарушения.

