Бизнесмен умер после ужина в своём ресторане

В индийском городе Ранчи полиция выясняет обстоятельства смерти 42-летнего владельца ресторана. Мужчине стало плохо вскоре после ужина в собственном заведении. Об этом пишет The Times of India.

Бизнесмена экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Медики зафиксировали признаки, характерные для сильного отравления. Родственники погибшего считают, что его могли отравить конкуренты или кто-то из сотрудников ресторана. Правоохранители начали проверку этой версии.

Следствию предстоит установить, что именно ел мужчина перед резким ухудшением самочувствия и кто мог быть причастен к произошедшему.

Ранее Life.ru сообщал, что в Индии тигрица с детёнышами убила четырёх женщин в лесу. Лесные службы считают, что нападение могло быть совершено тигрицей и её детёнышами, обитающими в лесном массиве Брахмапури.