Бессент заявил, что снятие санкций США с Ирана будет проходить медленно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что снятие санкций Соединённых Штатов с Ирана будет проходить медленно. Об этом он рассказал журналистам в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о возможной отмене ограничений до урегулирования споров вокруг иранской ядерной программы, Бессент дал понять, что Вашингтон не будет спешить с решениями: «Я бы исходил из того, что это будет происходить очень медленно».

Tasnim: Проект меморандума между США и Ираном ещё не утверждён

Ранее Скотт Бессент пригрозил санкциями за любые попытки ввести плату за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон не потерпит создания системы сборов на одном из ключевых морских маршрутов. Бессент отдельно предупредил Оман, что американский Минфин будет преследовать всех, кто прямо или косвенно окажется связан с введением таких платежей.

Тимур Хингеев
