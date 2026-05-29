«Контакты сохранились»: Актёр Влад Прохоров заявил, что похоронил 33 человека

Актёр Влад Прохоров признался, что в его биографии был период, когда он лично организовал похороны для 33 человек. Об этом сообщает Пятый канал.

Прохоров признался, что работал в похоронном агентстве. Видео © Пятый канал

Исполнитель роли Сергея Жукова в байопике «Руки Вверх!» вспомнил, что после выпуска из Школы-студии МХАТ решил набраться жизненного опыта и расширить актёрский кругозор. Для этого он устроился в ритуальное агентство.

«В похоронном бюро работал. Я похоронил 33 человека, проводил в последний путь. Была пандемия, я оканчивал Школу-студию МХАТ, и мне для актёрского опыта интересно было познать, что такое похороны. Мне было интересно увидеть людей, которые прощаются и провожают в последний путь своего близкого человека. И я считаю, что мне помогает в актёрской профессии вот этот опыт», — поделился Прохоров.

Звезда сериала заверил, что подобная работа не отразилась на его психике. По его словам, любой актёр и без того немного «ку-ку», травмированный человек. При этом он подчеркнул, что чтит традиции, включая погребальный обряд, и уверен: всё должно проходить по канонам — это дань уважения умершему и шанс достойно попрощаться с ним.

