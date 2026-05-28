28 мая, 20:10

Топ-менеджеру Walt Disney Company дали 2,5 года колонии за мармеладки с коноплёй

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

В Москве вынесен приговор высокопоставленному сотруднику американской корпорации The Walt Disney Company. 46-летний Датерао Джугал Судхир, уроженец Индии, признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорён к двум с половиной годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в январе, когда менеджер прилетел в столицу России рейсом из катарской Дохи. На таможне в «зелёном коридоре» его остановили для досмотра. В багаже мужчины обнаружили мармеладные конфеты с коноплёй. Судхира задержали на месте.

На судебных слушаниях фигурант раскаялся в содеянном и объяснил, что запрещённые сладости были выписаны ему врачом в США после операции на головном мозге.

Колумбиец получил 9 лет тюрьмы за попытку продать 5,4 кг кокаина в Москве

Ранее в Калининграде суд вынес приговор в отношении 53-летнего гражданина Литвы, который пытался реализовать крупную партию гашиша на территории региона. У обвиняемого найдено чуть более 70 килограммов запрещённого вещества. Иностранец отправлен в тюрьму на 9 лет. Наркотик был спрятан в кузове автомобиля Opel и отправлен в Калининградскую область с территории Польши.

Виталий Приходько
