«Живут в параллельной реальности»: В ГД объяснили, почему бесполезно договариваться с ЕС
Вассерман: ЕС уверен на 146% в поражении РФ, вести с ними переговоры бесполезно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal
Европейские страны не осознают последствий своих действий, поэтому вести с ними диалог бесполезно. Такую позицию озвучил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в беседе с РИА «ФедералПресс».
По его убеждению, Европа не настроена на компромисс, а лишь стремится продиктовать Москве собственные условия капитуляции.
«Европа пребывает в какой-то параллельной реальности. Поэтому пока вести с ней переговоры – в лучшем случае бессмысленно. Все публично заявляемые Европой темы переговоров сводятся, по сути, к одному: «Вот вам наши условия вашей капитуляции», — сказал Вассерман.
По словам парламентария, никаких переговоров европейская сторона не планирует и не желает. Они искренне убеждены, что провал России — лишь вопрос времени.
«В нашем поражении они уверены, извините, на 146 %», — уточнил депутат.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что у Киева и стран Евросоюза имеются «козыри» в переговорном процессе по урегулированию. По мнению дипломата, для Европы наступил момент, когда следует приближать мир уже в качестве вспомогательного шага к главному треку, который ведут Штаты.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.