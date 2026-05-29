29 мая, 07:28

«Живут в параллельной реальности»: В ГД объяснили, почему бесполезно договариваться с ЕС

«Живут в параллельной реальности»: В ГД объяснили, почему бесполезно договариваться с ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Европейские страны не осознают последствий своих действий, поэтому вести с ними диалог бесполезно. Такую позицию озвучил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его убеждению, Европа не настроена на компромисс, а лишь стремится продиктовать Москве собственные условия капитуляции.

«Европа пребывает в какой-то параллельной реальности. Поэтому пока вести с ней переговоры – в лучшем случае бессмысленно. Все публично заявляемые Европой темы переговоров сводятся, по сути, к одному: «Вот вам наши условия вашей капитуляции», — сказал Вассерман.

По словам парламентария, никаких переговоров европейская сторона не планирует и не желает. Они искренне убеждены, что провал России — лишь вопрос времени.

«В нашем поражении они уверены, извините, на 146 %», — уточнил депутат.

Европа не хочет платить, Америка колеблется: Кому адресованы слова Сибиги о «козырях» Киева

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что у Киева и стран Евросоюза имеются «козыри» в переговорном процессе по урегулированию. По мнению дипломата, для Европы наступил момент, когда следует приближать мир уже в качестве вспомогательного шага к главному треку, который ведут Штаты.

Владимир Озеров
