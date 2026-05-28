В Дакке шесть младенцев умерли в больнице после отключения кондиционера

В Дакке шесть новорождённых умерли в частной больнице медицинского колледжа Ад-Дин после того, как в отделении отключился кондиционер на фоне сильной жары. Об этом сообщает Independent.

Дети находились в послеродовом отделении. Всем младенцам было от одного до трёх дней. Рано утром их состояние резко ухудшилось. Пятерых подключили к аппаратам ИВЛ, но врачи не смогли их спасти. Позже умер ещё один ребёнок.

Глава департамента здравоохранения Прабхат Чандра Бисвас рассказал, что в отделении не работал кондиционер. В это время температура в городе держалась около 32 градусов. По его словам, в палате не было нормальной вентиляции, поэтому внутри было очень душно. Директор больницы Нахида Ясмин сообщила, что сейчас идёт проверка. Специалисты выясняют точную причину смерти младенцев.

Представитель департамента здравоохранения Захид Райхан заявил, что признаков жестокого обращения пока не нашли. Полиция Дакки подтвердила, что получила сообщения о неестественных смертях в отделении для новорождённых.

Сейчас Бангладеш, как и другие страны Южной Азии, переживает сильную жару. В Индии и Пакистане температура в последние недели поднималась выше 45 градусов. В индийском штате Уттар-Прадеш ранее зафиксировали 48,2 градуса. Дакка особенно тяжело переносит высокие температуры из-за плотной застройки, нехватки зелёных зон и плохой вентиляции во многих зданиях.

Ранее стало известно, что в Бангладеш разбушевалась эпидемия кори, в результате которой погибли 528 детей. С марта в республике выявили более 60 тысяч заражений. Болезнь чаще всего поражает детей от полугода до пяти лет. Медицинские учреждения переполнены больными. В реанимациях не хватает мест и медикаментов. Врачи и общественные деятели Бангладеша требуют оценить действия временного правительства Мухаммада Юнуса.