Ютуб-блогер Мистер Бист попробовал гематоген и разозлил зрителей из СНГ

Блогер Мистер Бист (Джимми Дональдсон) попробовал гематоген в ролике о необычных сладостях на Ютубе. Пользователи из стран СНГ раскритиковали видео в комментариях.

Мистер Бист попробовал гематоген вместе с Чендлером Хэллоу.

Дональдсон вместе с блогером Чендлером Хэллоу пробовал сладости, которые авторы ролика назвали самыми странными шоколадными плитками мира. В подборку вошли острый шоколад, шоколад с червями, плитка со свиным мозгом и гематоген. Мистер Бист отметил, что в состав гематогена входит кровь коровы. Хэллоу после дегустации заявил, что продукт напомнил ему собачье лакомство. Эта фраза вызвала недовольство у части зрителей из стран СНГ.

«Гематоген не странный. Он вкусный», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи заявили, что блогеры неправильно отнесли гематоген к шоколаду. Они напомнили, что этот продукт не содержит шоколада и в странах СНГ давно воспринимается как отдельная сладость. Часть зрителей также в шутку призвала «защитить» гематоген после слов Хэллоу.

