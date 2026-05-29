От паралича к эспандеру: Как стволовые клетки помогают победить аутоиммунное заболевание

В Петербурге пациенты с рассеянным склерозом проходят терапию стволовыми клетками. Метод пока считается экспериментальным, однако уже много лет демонстрирует хорошие результаты. О достижениях отечественной медицины рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Лечение методом стволовых клеток. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Болезнь — коварная, да, и такое, знаете, когда нет какого-то лечения, будущего ты не видишь, как в стену упёрся, и тебе никак её не пробить получается, не сломать», — говорит пациент ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова Александр Анисимов.

Выход всё же нашёлся — пересадка стволовых клеток помогла Александру начать возвращение к нормальной жизни. По его словам, с каждым днём его силы восстанавливаются. Пациент верит, что сможет в итоге преодолеть ту самую «стену».

При этом недуге иммунитет атакует собственную нервную систему. В зависимости от очага воспаления возникают разные симптомы: ухудшение зрения, онемение конечностей, проблемы с речью, иногда — потеря памяти.

Метод заключается в том, чтобы полностью очистить организм пациента от агрессивных воспалительных клеток. Сам больной становится для себя донором: кровь пропускают через аппарат, который отбирает «стройматериал», а остальное возвращает обратно.

Для процедуры нужно не менее 3 млн стволовых клеток — всё это помещается в небольшой контейнер и замораживается. Затем начинается химиотерапия на 4–6 дней. После этого замороженные клетки возвращают хозяину. При своевременном проведении процедуры врачи обещают 100-процентную эффективность.

Московские хирурги ранее спасли беременную с аневризмой аорты, проведя ей редкую и очень сложную операцию. Женщина ни на что не жаловалась и спокойно ждала ребёнка. На 28-й неделе у неё резко заболело в груди. КТ в больнице показало мешотчатую аневризму дуги аорты диаметром 3 см. Врачи выполнили уникальное вмешательство и сохранили обоих — маму и малыша.