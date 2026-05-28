Скончался переговорщик СССР по ядерным вооружениям Назаркин

«Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 24 мая 2026 года на 95-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Юрий Константинович Назаркин (1932-2026)», — проинформировали в МИД РФ.

В министерстве отметили, что Назаркин входил в число ведущих российских специалистов по вопросам разоружения. В МИД подчеркнули его опыт работы на ключевых дипломатических направлениях.

В 1987–1989 годах Назаркин представлял СССР на Конференции по разоружению в Женеве. В 1989–1991 годах он занимал должность посла по особым поручениям и возглавлял делегацию СССР на переговорах с США по ядерным и космическим вооружениям. В 1992–1995 годах дипломат работал заместителем секретаря Совета безопасности России.

